أنقذت فرق الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم (الأربعاء) مواطناً (27 عاماً) سقط داخل شق صخري وعلق فيه في مركز أبو راكة التابع لمحافظة الوجه، وذلك في عملية إنقاذ استمرت نحو 20 ساعة، نظراً لوعورة المنطقة وطبيعتها الصخرية، وصعوبة وصول المركبات إليها.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإنقاذ منذ مباشرة الحالة قدمت له المستلزمات اللازمة من توفير الماء والأكسجين والغذاء حتى أسفرت المحاولات عن إنقاذه بعد إزالة الصخور التي منعت الوصول إليه، بمشاركة فرق طبية من هيئة الهلال الأحمر في الموقع لمتابعة حالته الصحية، وفرق متخصصة من مدينة تبوك ومحافظة الوجه وطائرة مساندة من قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي.