مررت شبكة stc في الحرم المكي الشريف خلال ساعة ذروة منتصف ليالي شهر رمضان المبارك، حركة بيانات تفوق نظيرتها في عام 2019 (عام ما قبل الجائحة) بزيادة 229%. فيما شكلت حركة الجيل الخامس هذا العام من مجموع حركة الحرم المكي بزيادة 594%. وتعكس هذه الأرقام الكفاءة التشغيلية العالية للشبكة ومؤشرات الأداء القياسية والتي يؤكدها ارتفاع معدل سرعة نقل البيانات هذا العام بأكثر من 301%.

وسجلت الخدمات الصوتية في الحرم المكي الشريف زيادة أكثر من 171%، ولرفع تجربة المستخدم تم تمرير الخدمات الصوتية عبر تقنية VoLTE هذا العام بزيادة 179%.

وفي الحرم المدني مررت الشبكة هذا العام خلال ساعة الذروة حجم بيانات بنسبة 61%، وشكلت زيادة حركة الجيل الخامس أكثر من 179% مع ارتفاع معدل سرعة نقل البيانات في المسجد النبوي هذا العام بنسبة 695%.

ويأتي ذلك نتيجة الاستعدادات المبكرة والتوسعات المستمرة التي تجريها stc على الشبكة بشكل عام وعلى الحرمين الشريفين بشكل خاص، حيث تم توسعة الجيل الخامس هذا العام في الحرم المكي بنسبة 320%، وفي الحرم المدني بنسبة 220%، لتساهم الشركة في خدمة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي.

وفي باقي مناطق المملكة، سجلت الشبكة بشكل عام ليلة منتصف الشهر الكريم حركة بيانات تفوق عام 2019 بنسبة 142%، كما سجلت الخدمات الصوتية هذا العام نموا بأكثر من 27% ونموا يفوق 7% عن العام 2019.