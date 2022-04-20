بدأت رئاسة شؤون الحرم المكي والمسجد النبوي في تفعيل مبادرة (خدمة الزائر الصغير)، وهو برنامج خاص يحتوي على رموز إرشادية معينة تساعد على استقبال أطفال المعتمرين والزوار وتقديم الرموز الإرشادية لغير الناطقين بالعربية، وكذلك تقديم الأساور لتفادي ضياعهم في الزحام.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام لرفع مستوى المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دور الزيارات الخارجية والتعريفية بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.

وأشار الحازمي إلى أن إدارة خدمة الزائر الصغير تحرص كل الحرص على الاهتمام بالزائر الصغير وتقدم له كافة الخدمات والتي من بينها تقديم الرموز الإرشادية والأساور التي توضع في معصم اليد بالمسجد الحرام، ويوضع بها رقم جوال المرافق للطفل لتفادي ضياعهم وسهولة الوصول إليهم، انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للوكالة.

من جانبهم، قدَّم عدد من مستفيدي مبادرة الزائر الصغير شكرهم للقيادة الرشيدة، مؤكدين أن جهود الرئاسة عظيمة في مثل هذه المبادرة المجتمعية التي تعزز المسؤولية الاجتماعية في بلادنا الغالية لدى أفراد المجتمع، وتكاتف الجميع في لحمة وطنية واحدة وتوعية قاصدي المسجد الحرام بالتكاتف والتراحم.