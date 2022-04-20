حذرت جمعية حماية المستهلك جميع المستهلكين في المملكة العربية السعودية من التعامل مع حسابات Instagram، موضحة أن Instagram هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية، وترد للجمعية أسبوعياً عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات Instagram.

وأوضحت الجمعية أن استخدام أغلب حسابات Instagram الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة، يُحوِّل طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلافا تجاريا، ويجعل عملية استرجاع الأموال معقدة وصعبة، حيث إنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.

وأضافت: «لا تنطبق على حسابات Instagram متطلبات التجارة الإلكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع إلكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي، وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع، والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة».

وقد رصدت الجمعية أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات Instagram تكون في الملابس والعباءات، والألعاب الإلكترونية، وبطاقات الشحن والإنترنت.

وأوصت الجمعية المستهلكين عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، بالتحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني لدى جمعية حماية المستهلك.

وأشارت إلى أن الجمعية تقدم خدمة الاستفسار عن متجر إلكتروني مجاناً لعموم المستهلكين في المملكة، وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الإلكتروني.

وذكرت جمعية حماية المستهلك، أنه في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال تكون عالية جداً، وفي حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتساب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال تكون عالية.