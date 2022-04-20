بعد انتشار اللغط والمعلومات والفيديوهات حول المشروب الأشهر في رمضان «السوبيا»، من طريقة التصنيع ونسب الكحول والألوان الصناعية ووجود الفطريات، أشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن ظروف إنتاج وتعبئة السوبيا من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية، لذا ينصح بتحضيرها منزليًا لأكثر صحة وأقل نسب سكر.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن ما يتم تداوله بأن السوبيا تضاف لها ألوان صناعة وقد تحتوي على الكحول الإيثيلي ومليئة بالفطريات نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين هو مجرد شائعة وكلام لا صحة له، وأن النسبة الضئيلة من الإيثانول في السوبيا ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية، وأن ظروف إنتاج وتعبئة المنتجات من قبل الباعة المتجولين قد تفتقد للشروط الصحية، وينصح بالتقليل من تناولها وتحضيرها منزلياً بطريقة أكثر صحية وبسكر أقل.