اعتمدت اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي القطري عضوية نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي.

وقد جاء التشكيل النهائي للمجلس في دورته الجديدة (1443-1447هـ)، والذي اعتمده اتحاد الغرف السعودية برئاسة حمد الشويعر، ليقود مع نظيره من الجانب القطري دعم الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال اضطلاعه بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في البلدين الشقيقين ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية قطر 2030.

تهانينا للأستاذ خلف العتيبي، متمنين له المزيد من التميز والعطاء.