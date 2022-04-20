أكثر من 1.856.772.601 ريال، هي حصيلة التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» في يومها الحادي عشر، لإجمالي عدد عمليات تجاوز 24.346.215 عملية تبرع، استفاد منها 4.629.828 مستفيداً. وتعود التبرعات التي تلقتها الحملة الوطنية للعمل الخيري بالنفع على مختلف المجالات الخيرية، الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية وغيرها، حيث تواصل المنصة استقبال تبرعات الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين عبر موقع وتطبيق المنصة https:/‏/‏ehsan.sa/‏، ومركز اتصال المحسنين 8001247000، والرسائل القصيرة.