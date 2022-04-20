بهدف إيجاد حلول تسهم في ازدهار قطاع الطيران المدني في السنوات القادمة، وتحقيق أحد مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ليصبح مؤتمراً عالمياً متكاملاً وفريداً من نوعه، يوفّر فرصاً استثمارية ضخمة، مستفيداً من الموقع الإستراتيجي المميز للمملكة بين قارات العالم الثلاث، ما يعزّز جاذبيتها لتكون منصة لوجستية عالمية، وتكون المملكة مركزاً للطيران العالمي باستثمارات تبلغ 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وإنشاء مطار جديد وضخم بمدينة الرياض وثمانية مطارات أخرى موزعة في مناطق المملكة، منها أربعة مطارات بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على إطلاق شركة طيران وطنية جديدة لتعزيز حركة النقل الجوي، ومضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر، من أكثر من 250 وجهة في العالم، والوصول في الشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع.. تستضيف الرياض مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظّمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 9 - 11 مايو القادم، بمشاركة عدد من وزراء النقل ورؤساء هيئات الطيران المدني والمتخصصين بالمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بقطاع الطيران المدني، يناقشون الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ويسلطون الضوء على استثمار الفرص الواعدة.