أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن رعاية القيادة الحكيمة أسهمت في تحقيق مكتسبات وطنية في مجال مكافحة جائحة كورونا، ودعم جهود التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات للسيطرة على الوضع الوبائي للجائحة.ورفع وزير الداخلية، خلال ترؤسه أمس، في جدة، الاجتماع السنوي التاسع والعشرين لأمراء المناطق، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من اهتمام بالغ ودعم متواصل لوزارة الداخلية وإمارات المناطق ومختلف الجهات الحكومية.الاجتماع السنوي التاسع والعشرون لأمراء المناطق، شهد استعراض عدد من التقارير الدورية وأوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال، شملت عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تمكين إمارات المناطق من أداء مهماتها وتعزيز قدراتها لتحقيق الإنجازات التنموية في كافة المناطق وفق مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030، التي من ضمنها مبادرات الارتقاء بمستوى السلامة المرورية.وفي ختام الاجتماع توصل أمراء المناطق إلى عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.