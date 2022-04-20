ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفَيْن لنظام البيئة، لقيامهما بتلويث البيئة بمخلفات صناعية في محافظة بحرة بمنطقة مكة المكرمة.وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه عثر بحوزة المخالفين على أفران استُخدمت لحرق مخلفات صناعية داخل مزرعة تعود ملكيتها لمواطن، ويعمل عليها مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى الجهات المختصة.