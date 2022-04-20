قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن، ادعى قدرته على مساعدة المحتاجين من خلال تزويدهم بمستندات مزورة لتقديمها لعدد من الجهات.المحتال، لجأ لتنفيذ مخططه بنشر إعلانات بذلك المحتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن نيته لم تكن تستهدف تقديم المساعدة لوجه الله، فقد كان يشترط لكل من يلجأ إليه أن يكون له نصيب ما سيحصلون عليه من أموال، لكن يقظة رجال الأمن تصدت لحيله وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.