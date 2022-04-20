ضبطت فرق الالتزام بوزارة الصحة 1231 مخالفة في 833 مؤسسة صحية، بعد تنفيذها 2292 زيارة رقابية ميدانية على عيادات الأسنان في جميع مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 10 حتى 17 أبريل للعام الحالي 2022.وشملت المخالفات، 460 مخالفة قصور في مكافحة العدوى التعقيم والتخلص الآمن من النفايات الطبية، و360 مخالفة عدم وجود قائمة بأسماء الأطباء وامتيازاتهم في مكان بارز، و208 مخالفات ممارسة المهنة الصحية دون ترخيص نظامي، و117 مخالفة استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، و86 مخالفة تجاوز اختصاص الأسنان.وأهابت «الصحة»، بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.