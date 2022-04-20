مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان والإقبال المتزايد على قطار الحرمين تمّت إضافة رحلات إضافية للقطار من مكة المكرمة للمدينة المنورة تلبية للطلب خلال العشر المباركة.

وقال لـ «عكاظ» مسؤول في القطار: سيتم تشغيل 4 رحلات إضافية وقت الذروة، وتحويل عدد من الرحلات من القطار الفردي إلى المزدوج لزيادة سعة الرحلة إلى 832 راكباً.

وقد سهل قطار الحرمين على المعتمرين تنقلاتهم ما بين محطتي أم القري وطيبة الطيبة.

يشار إلى أن مشروع قطار الحرمين قد خفض قيمة أسعار التذاكر من مطار المؤسس إلى مكة المكرمة 50% حتى 1 مايو المقبل.