دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية -بمشيئة الله- على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق (عسير، الباحة، جازان، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك) بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.