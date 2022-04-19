هاجمت 9 كلاب ضالة الطفل سيف اليامي في حي المحمدية بمدينة الخفجي، أمس (الإثنين)، وتم نقله إلى مستشفى الخفجي قبل أن يقرر الأطباء نقله إلى مستشفى القطيف المركزي؛ لإجراء عملية جراحية عاجلة، بعد معاينة غرس الأنياب في جمجمته وأجزاء من جسده.

«عكاظ» تواصلت مع والد الطفل سيف سلطان اليامي، الذي أوضح أن 9 كلاب هاجمت طفله قبل أذان المغرب بدقائق في ملعب يبعد عن منزله 200 متر يسمى ملعب الشركة.

وأضاف: «تم نقل سيف إلى مستشفى الخفجي العام، ليتم نقله إلى مستشفى القطيف المركزي بعد 8 ساعات، وإدخاله العناية المركزة، وخياطة مواقع عضات الكلاب التي تركزت في جمجمته، وطالت كامل جسده، وهو بصحة جيدة حالياً».

وأشار والد الضحية إلى أن الموقع المسمّى «ملعب الشركة» أصبح مرتعاً للكلاب الضالة والمفترسة التي تهاجم الأطفال والنساء والرجال منذ 9 أشهر، فيما ذكر عمه أن الكلاب هاجمت قبل 6 أشهر أحد أطفال الجيران، ولم يصب في حينها بأذى.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أصدرت في سبتمبر 2018م قراراً بوقف استخدام الطعوم السامة لقتل الحيوانات الضالة، ومنها الكلاب التي تتواجد في الأحياء السكنية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للرفق بالحيوان.