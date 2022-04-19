أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي التزامه بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات، مشيداً بدور السعودية والإمارات في البذل من أجل اليمن.

وفي كلمة له اليوم (الثلاثاء) في العاصمة المؤقتة عدن عقب الإدلاء بالقسم الدستوري لتولي السلطة، قال إن المجلس سيسعى بكل جهد وإخلاص من أجل السلام.

كما أشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني سيولي ملف مكافحة الإرهاب اهتماماً كبيراً من خلال تطوير الأجهزة الأمنية والتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي. موجهاً الشكر إلى السعودية والإمارات على المنحة العاجلة، التي بلغت 3.3 مليار دولار ودعوتهما لعقد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني.

وتعهد العليمي بالعمل على إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام والاستقرار ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، وإعادة بناء المؤسسات اليمنية.