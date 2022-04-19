أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الثلاثاء)، أنه يخطط لإرسال المزيد من المدفعية إلى أوكرانيا.

وأجاب بايدن، عند وصوله إلى بورتسموث بولاية نيو هامبشاير، عن أسئلة الصحفيين عما إذا كان يخطط لتزويد أوكرانيا بمزيد من المدفعية، فرد الرئيس الأمريكي بـ«نعم».

وكانت شبكة CNN ذكرت أن الشحنات من حزمة المساعدة الأمنية الأخيرة التي قدمتها الإدارة الأمريكية بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا «بدأت في الوصول»، بما في ذلك المعدات الثقيلة، مثل 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17 و 18 مدفع هاوتزر عيار 155 ملم و300 طائرة دون طيار من طراز Switchblade.