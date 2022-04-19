علمت «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا للائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وتضمنت الموافقة أن تتحمل الدولة التكاليف القضائية المستحقة على مستفيدي الضمان الإجتماعي، وجاءت اللائحة في 17 مادة قانونية.

وبحسب اللائحة تقدر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

أ- نسبة (5 %) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

ب- نسبة (4 %) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

ج- نسبة (3 %) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر وتقل عن مليون ريال.

د- نسبة (2 %) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى،

وتحدد القيمة القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو التالي:

- الدعاوى الجزائية الخاصة عشرة آلاف ريال.

- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية خمسة آلاف ريال.

- الدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها ثلاثة آلاف ريال.

- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة ثلاثة آلاف ريال.

- الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية ألفا ريال.