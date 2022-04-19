دشّن البنك العربي الوطني وضمن مبادراته المجتمعية والتنموية الموجهة لتمكين الأجيال الناشئة، معملي الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بنادي إنسان الاجتماعي التابع للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض تحت شعار: «بعطائنا نبني أجيالنا»، حيث تكفل البنك بتطوير المعملين وإعادة تأهيلهما بالكامل لتمكين أبناء إنسان من تطوير مهاراتهم التقنية واللغوية وفق بيئة تعليمية مؤهلة.

حضر حفل التدشين العضو المنتدب للبنك العربي الوطني الأستاذ عبيد عبدالله الرشيد، ومدير عام جمعية إنسان المهندس محمد الياسين، وعدد من المسؤولين من الجانبين وأبناء نادي إنسان الاجتماعي.

وأعرب الأستاذ عبيد الرشيد عن اعتزاز البنك بتبنيه هذه المبادرة، والتي تضيف بعداً جديداً للشراكة القائمة مع جمعية إنسان بهدف تهيئة بيئة تعليمية وتفاعلية مميزة لأبناء الجمعية وتوفير الإمكانات اللازمة لهم لتحقيق تطلعاتهم وتنمية مهاراتهم المعرفية لمستقبل واعد.

من ناحيته، ثمّن المهندس محمد الياسين هذه المبادرة النوعية من قبل البنك العربي الوطني، بما تحمله من توجهات تنموية لتمكين أبناء الجمعية، مؤكداً أثرها الإيجابي المباشر في تحفيز النواحي المعرفية لدى الطلاب، وتمكينهم من إطلاق طاقاتهم في مجال علوم التقنية واللغة الإنجليزية، وبما ينعكس بالتالي على تعزيز قدراتهم المعرفية والتعليمية.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البنك العربي الوطني وجمعية إنسان، وانسجاماً مع مستهدفات برامج البنك المجتمعية المصممة لغايات تبني المشاريع والبرامج التنموية التي من شأنها تمكين الشباب والأجيال الناشئة، عبر توفير البيئة التعليمية المزودة بأحدث التقنيات والوسائل التي تتيح أمامهم إمكانية تعزيز معرفتهم ومهاراتهم، حيث شملت المبادرة تجهيز المعملين بأحدث أجهزة الحاسوب المدعومة بمنظومة متكاملة من البرامج التفاعلية والتعليمية والتجهيزات الذكية.