أدانت وبشدة الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم.ووصفت في بيان لها صدر أمس، ذلك التصرف بأنه «عبث وهمجية، ويدلُّ على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبد الله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام»، وقالت: إن تلك التصرفات المقيتة لن تضرَّ القرآن العظيم شيئاً، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه، مستشهدة بقوله تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)، وقال جلّ شأنه: (بل هو قرآن مجيد)، وقال عز وجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). وقال سبحانه: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).