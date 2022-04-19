أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها لما قام به بعض المتطرفين في السويد من الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم، والاستفزازات والتحريض ضد المسلمين.ودعت المملكة في بيانها الصادر عن الخارجية السعودية، أمس، إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ومنع الإساءة لكافة الأديان والمقدسات.