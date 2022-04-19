عقد مجلس الشورى أمس، (عبر الاتصال المرئي) جلسته العادية الثانية والثلاثين من السنة الثانية للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش على صعيد أعمال الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440/‏‏1441، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها ورأيها على التقرير.وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المتضمن توصياتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع الرأسمالية والبحثية، بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية.كما طالبت اللجنة في تقريرها المدينة -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- باقتراح إستراتيجية لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار؛ بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة.أصدر مجلس الشورى قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية ومصر، بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر.وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين السعودية وألبانيا.كما صوّت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم حيال تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين الحكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.