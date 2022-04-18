تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر شهرين يعاني من عيب خلقي.

وأبان استشاري جراحة قلب أطفال الدكتور عادل راغب أنه تم استقبال الحالة في قسم الطوارئ كحالة إنقاذ حياة وتبين من التشخيص الأولي وجود عيب خلقي في القلب عبارة عن شذوذ كامل في اتصال الأوردة الرئوية بالقلب حيث كان المريض يعانى من زرقة وصعوبة في التنفس نتيجة قلة الأوكسجين بالدم وارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وعلى الفور تم مناظرة الحالة مع الأطباء الاستشاريين بقسم القلب و تقرر عمل جراحة قلب مفتوح عاجلة وطارئة لإصلاح شذوذ اتصال الأوردة الرئوية حيث تم توصيل الأوردة الرئوية بالأذين الأيسر من خلال فتحة كبيرة وعلى إثره تم نجاح العملية وإنقاذ الطفل ونقل للعناية المركزة وهو في حالة مستقرة.