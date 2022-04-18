أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية وتعيين 38 قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أنّ الأمر الملكي تضمّن ترقية 12 قاضيًا إلى درجة (وكيل محكمة/أ) وترقية قاضيين إلى درجة (وكيل محكمة/ب) وترقية قاضٍ على درجة (قاضي/أ) وترقية 7 قضاة على درجة (قاضي/ب) وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ب) وترقية 13 قاضيًا على درجة (قاضي/ج).

وأكد أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري وتطوير أدائه وسير العمل به، وتدعيمه بالكفاءات القضائية؛ للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة.

وقال: «إن ذلك يأتى بفضلٍ من الله ثم بتوجيهات واهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري بديوان المظالم؛ سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة ورد المظالم».