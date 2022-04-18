كرم صندوق الوقف الصحي مصرف الراجحي خلال الحفل الذي أقامه الصندوق برعاية وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، تكريماً لداعمي الصندوق، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق مستشار وزير الصحة الدكتور محمد القاسم، ومشاركة أكثر من 50 جهة من رجال الأعمال والأفراد والمؤسسات المانحة والشركات.

ويأتي تكريم مصرف الراجحي من قبل صندوق الوقف الصحي تتويجاً لجهوده ودعمه الكبير لعموم القطاع الصحي، أبرزها دعم الصندوق بمبلغ 25 مليون ريال تعضيداً للجهود الحكومية في مواجهة جائحة كورونا ضمن إجمالي تبرعات أثناء جائحة كورونا بلغت 50 مليون ريال، حيث تبرع المصرف لصالح الصندوق المجتمعي بمبلغ 15.5 مليون ريال، وكذلك دعم مبادرة وطن العطاء بمبلغ 9.1 مليون ريال بالتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الأسر المحتاجة المحتجزين في بيوتهم من المرضى وكبار السن ولتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للمرضى منهم.

وتعليقاً على هذا التكريم قال الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد عبد الله المقبل: «نفخر أن يكون مصرف الراجحي في مقدمة القطاعات المالية في برامج خدمة المجتمع، وتعزيز قدرات القطاعات الصحية، لمواجهة الاحتياجات العاجلة، ومن ذلك تداعيات جائحة كورونا، والمتطلبات التي فرضتها، وكنا في المصرف من أول المبادرين مع عدد من القطاعات الحكومية».

ويعكس هذا التكريم، الذي تسلمه نيابة عن مصرف الراجحي مدير الاتصال المؤسسي الأستاذ محمد اليامي، دعم المصرف لعدة مشاريع صحية بمختلف مناطق المملكة.

ويتبنى مصرف الراجحي عددا كبيرا من المشاريع الصحية في جميع مناطق المملكة بلغت حوالي 200 مليون ريال، أبرزها التبرع بمبلغ 70 مليونا لإنشاء برج مصرف الراجحي الطبي ضمن أوقاف جامعة الملك سعود، دعم برنامج العقم والإخصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمبلغ 10 ملايين ريال، والتبرع بـ 7.8 مليون لإنشاء مركز مصرف الراجحي للعلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، وكذلك قدم المصرف دعما بمبلغ 10 ملايين ريال لإنشاء مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بمستشفى الرس العام، و6 ملايين لشراء وتجهيز عربتي دم متنقلتين مع «وريف الخيرية».

ومن المشاريع الصحية التي ساهم فيها المصرف إنشاء وتأسيس مركز التميز للتوحد بمبلغ 44 مليون ريال، بالإضافة إلى ترميم وتشغيل العيادة المتكاملة في جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، واستمرار تشغيل العيادة المتكاملة (عيادة مصرف الراجحي) في جمعية الأطفال المعاقين، ودعم صندوق الوقف الصحي التابع لوزارة الصحة لتوفير 1100 كرسي متحرك، والتبرع بسيارة إسعاف لجمعية أمراض وغسيل الكلى الصحية بمحافظة الطائف، وغيرها من المشاريع الخيرية الصحية التي نفذها المصرف بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.