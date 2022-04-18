أدانت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، بشدة، قيام بعض المتطرفين في السويد بالإساءة إلى نسخة من القرآن الكريم.

وقالت في بيان لها صدر اليوم: «إن هذا التصرف عبث وهمجية، لا يدل إلا على شخصية مريضة متطرفة لها أسلاف منذ بعثة عبدالله ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ولن تضرَّ هذه التصرفات المقيتة القرآن العظيم شيئاً، الذي حفظه الله سبحانه، وأعلى مكانه، قال تعالى: (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين)، وقال جلّ شأنه: (بل هو قرآن مجيد)، وقال عز وجل: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). وقال سبحانه: (وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)».