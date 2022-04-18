التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء أمس (الأحد) أهالي ومديري الإدارات الحكومية بمحافظة أملج، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي، وذلك بمنزله في مدينة أملج.ونقل أمير تبوك خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ونوه بما تشهده محافظة أملج من حراك سياحي، مشيراً إلى ما ستوفره مشاريع رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها ولي العهد شخصيا، ومنها مشروع البحر الأحمر الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة وما يقدمه من برامج وفرص عمل لأبناء وبنات محافظة أملج ولرجال الأعمال والشركات.وفي ختام اللقاء سأل أمير تبوك المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد.