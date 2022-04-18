بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، بمقر المركز في الرياض، أمس، خلال لقائه بالمراقب الدائم لجامعة السلام التابعة للأمم المتحدة ديفيد فيرنانديز بويانا، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيزها، ومناقشة دور العمل الإنساني في تكريس روح التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين جميع دول وشعوب العالم، والتخفيف من حدة الأزمات الإنسانية الناتجة من الصراعات.وأشاد ديفيد فيرنانديز بويانا، بالشراكة الإستراتيجية بين الجانبين لتحسين الظروف المعيشية وخدمة المتضررين في العالم، منوهًا بما وصل إليه المركز من سمعة دولية ومكانة مرموقة في مجال العمل الإنساني.