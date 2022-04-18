كشفت وزارة العدل، عن صرف صندوق النفقة نحو 30 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 7 آلاف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.وبلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق النفقة 5543 مستفيداً خلال العام الماضي، فيما يقدر عددهم بـ1381 مستفيداً خلال عام 2020، ليسجل عدد المستفيدين من خدمات الصندوق ارتفاعاً تصاعدياً خلال العامين الماضيين مقارنة بعام 2019 الذي سجل 330 مستفيداً مع بداية إطلاق الصندوق.وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة، ويهدف إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، وتحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.وأوضحت الوزارة، أن النفقة تتمثل في نفقة دائمة تصرف لمن لديه حكم مكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ونفقة مؤقتة تصرف لمن لديه حكم لم يكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونياً.