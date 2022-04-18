نظمت‭ ‬مؤسسة‭ ‬عكاظ‭ ‬للصحافة‭ ‬والنشر‭ ‬حفل‭ ‬إفطارها‭ ‬السنوي‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والأيتام‭ ‬بجدة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬بارك‭ ‬حياة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬مركز‭ ‬التأهيل‭ ‬الشامل،‭ ‬الجمعية‭ ‬السعودية‭ ‬لأولياء‭ ‬أمور‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة،‭ ‬جمعية‭ ‬البر‭ ‬بجدة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬والأيتام‭ ‬وضيوف‭ ‬الحفل‭ ‬من‭ ‬القناصل‭ ‬والسفراء‭ ‬والكتاب‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬جميل‭ ‬الذيابي،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬عبدالله‭ ‬الحسون،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬فيصل‭ ‬الخماش،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬المؤسسة‭.‬

وبدأ‭ ‬الحفل‭ ‬بكلمة‭ ‬الحسون‭ ‬التي‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحضور،‭ ‬وقدم‭ ‬الشكر‭ ‬للرعاة‭ ‬والداعمين‭ ‬لتشريفهم‭ ‬الحفل‭ ‬والدعم‭ ‬ومشاركة‭ ‬الأبناء‭ ‬والفتيات‭ ‬الأيتام‭ ‬الحفل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬عادة‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬دأبت‭ ‬عليها‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وقيامها‭ ‬بواجبها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬مؤسسة‭ ‬عكاظ‭ ‬بتوجيهات‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح‭ ‬كامل،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الخيرية‭ ‬والمناشط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬ديني‭ ‬وواجب‭ ‬وطني‭ ‬يتمثل‭ ‬بالرعاية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه،‭ ‬خصوصا‭ ‬الأيتام‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬وتتطلع‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬حيوي‭ ‬أكثر‭ ‬لدعمهم‭ ‬بشتى‭ ‬المجالات‭.‬

قناصل‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز

احتوى‭ ‬حفل‭ ‬الإفطار‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬أبهجت‭ ‬الحاضرين‭ ‬والضيوف،‭ ‬وسادت‭ ‬أجواء‭ ‬من‭ ‬المتعة‭ ‬خلال‭ ‬ملاطفة‭ ‬القناصل‭ ‬لبعض‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الجمعيات‭. ‬وتفضلت‭ ‬الأميرة‭ ‬دعاء‭ ‬بنت‭ ‬محمد،‭ ‬والقنصل‭ ‬الأمريكي‭ ‬العام‭ ‬فارس‭ ‬أسعد،‭ ‬والقنصل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬السفير‭ ‬محمود‭ ‬الأسدي،‭ ‬والقنصل‭ ‬الهندي‭ ‬العام‭ ‬محمد‭ ‬عالم‭ ‬بالسحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬للأيتام‭ ‬وذوي‭ ‬الاحتياجات‭. ‬وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬كرم‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬عبدالله‭ ‬الحسون‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬فيصل‭ ‬الخماش‭ ‬المتعاونين‭ ‬والداعمين‭: ‬فندق‭ ‬بارك‭ ‬حياة‭ (‬عماد‭ ‬يوسف‭)‬،‭ ‬شركة‭ ‬المصافي‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ (‬نسرين‭ ‬منقل‭)‬،‭ ‬الماس‭ ‬للعطور‭ (‬مساعد‭ ‬الغامدي‭)‬،‭ ‬المذاق‭ ‬السويسري‭ (‬فارس‭ ‬عسيري‭). ‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الحفل،‭ ‬ثمن‭ ‬الحضور‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬‮«‬عكاظ‮»‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬المناسبات‭ ‬كافة،‭ ‬ورسم‭ ‬الابتسامة‭ ‬على‭ ‬شفاه‭ ‬ذوي‭ ‬الاحتياجات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬شاهدوه‭ ‬يثلج‭ ‬الصدر،‭ ‬داعين‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتقبل‭ ‬هذه‭ ‬المناشط‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن،‭ ‬وأن‭ ‬يكتب‭ ‬الأجر‭ ‬للجميع‭.‬