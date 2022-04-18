صورة جماعية لقيادات وكتاب ومنسوبي «عكاظ» على هامش احتفالية الصحيفة بذوي الاحتياجات والأيتام. (تصوير: مديني عسيري، عبدالسلام السلمي)
حضور نوعي في الحفل ضم قناصل وكتاباً ومثقفين.
حضور نوعي في الحفل ضم قناصل وكتاباً ومثقفين.
ذوو الاحتياجات والأيتام قضوا ساعتين من المرح في حفل «عكاظ».
قيادات «عكاظ» في لقطة تذكارية مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.
رئيس التحرير والمدير العام يتوسطان منسوبي الصحيفة.
نظمت مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر حفل إفطارها السنوي لذوي الاحتياجات والأيتام بجدة في فندق بارك حياة، بمشاركة مركز التأهيل الشامل، الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة، جمعية البر بجدة.
وكان في استقبال ذوي الاحتياجات والأيتام وضيوف الحفل من القناصل والسفراء والكتاب ورجال الأعمال رئيس التحرير جميل الذيابي، والمدير العام عبدالله الحسون، ونائب رئيس التحرير فيصل الخماش، وعدد من قيادات المؤسسة.
وبدأ الحفل بكلمة الحسون التي رحب فيها بالحضور، وقدم الشكر للرعاة والداعمين لتشريفهم الحفل والدعم ومشاركة الأبناء والفتيات الأيتام الحفل، مشيرا إلى عادة «عكاظ» السنوية التي دأبت عليها كل عام وقيامها بواجبها الاجتماعي في خدمة المجتمع، مؤكدا أن النهج الذي اتخذته مؤسسة عكاظ بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح كامل، في دعم المؤسسات الخيرية والمناشط الاجتماعية من منطلق ديني وواجب وطني يتمثل بالرعاية التي تسعى من خلالها أن تعود بالنفع على الوطن وأبنائه، خصوصا الأيتام وذوي الاحتياجات، وتتطلع الصحيفة إلى دور حيوي أكثر لدعمهم بشتى المجالات.
قناصل يشاركون في السحب على الجوائز
احتوى حفل الإفطار على عدد من الفقرات المتنوعة التي أبهجت الحاضرين والضيوف، وسادت أجواء من المتعة خلال ملاطفة القناصل لبعض الأطفال من أبناء الجمعيات. وتفضلت الأميرة دعاء بنت محمد، والقنصل الأمريكي العام فارس أسعد، والقنصل الفلسطيني السفير محمود الأسدي، والقنصل الهندي العام محمد عالم بالسحب على الجوائز التي قدمت للأيتام وذوي الاحتياجات. وعقب ذلك كرم المدير العام عبدالله الحسون ونائب رئيس التحرير فيصل الخماش المتعاونين والداعمين: فندق بارك حياة (عماد يوسف)، شركة المصافي العربية السعودية (نسرين منقل)، الماس للعطور (مساعد الغامدي)، المذاق السويسري (فارس عسيري).
وفي نهاية الحفل، ثمن الحضور الجهود التي تبذلها «عكاظ» من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية في المناسبات كافة، ورسم الابتسامة على شفاه ذوي الاحتياجات، مؤكدين أن ما شاهدوه يثلج الصدر، داعين الله عز وجل أن يتقبل هذه المناشط الخيرية التي تعود بالنفع على الوطن، وأن يكتب الأجر للجميع.