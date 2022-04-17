‏أكدت النيابة العامة حظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية تحت ذريعة العمل الخيري خارج المملكة أو التبرع والإحسان في هذا الشأن. وتنحصر هذه الأعمال في الجهات الرسمية المختصة بتلقي التبرعات للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية.

وأوضحت النيابة أن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية عبر إنشاء مواقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي لتمويل هذه المنظمات الإرهابية فإنه سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.