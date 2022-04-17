أشاد محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف بما شاهده من تنظيم وتنسيق لمبادرة «كُن منتجاً» تحت إشراف جمعية البر الخيرية بمركز أبو القزاز بالشراكة مع فريق الوجه التطوعي وبلدية الوجه وبنك التنمية الاجتماعية، المُقامة على الواجهة البحرية بالمحافظة والمتخذة من الجدارية التراثية مكاناً لها. وتهدف المبادرة -بحسب حديث منسقة ومنظمة الأسر المنتجة نوره البلوي لـ«عكاظ»- إلى دعم وتشجيع أكثر من 30 أسرة منتجة وإتاحة الفرصة لهم لتسويق أعمالهم ومنتجاتهم، وتحويلهم من أسر رعوية إلى أسر تنموية، كما أنها كانت فرصة لاستقطاب شباب وشابات المحافظة بخلق سوق لهم لعرض منتجاتهم.

وفي زيارته لمقر المبادرة اطلع الشريف على أعمال ومنتجات الأسر من مأكولات ومشروبات رمضانية ومشغولات يدوية.

كما شاهد محافظ الوجه الحفل الخطابي الذي تضمن كلمات خطابية للجان المشاركة، وقصائد شعرية وعروضا مرئية، مع تكريم المشاركين والداعمين للمبادرة.