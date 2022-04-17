تراجعت وزارة التعليم عن إعلان بدء العام الدراسي القادم ١٤٤٤ هـ بعد أن أدرجته على شكل شاشة منبثقة في نظام نور تظهر لأولياء الأمور والزوار عند زيارتهم للموقع، إذ حذفت هذه الرسالة من الموقع ولم تعد تظهر للمستخدمين.

وكانت الرسالة التي وضحت فيها تواريخ وفترات تسجيل الطلاب المستجدين وكتب فيها: «بداية العام الدراسي الموافق ١ / ٢ / ١٤٤٤هـ»، ظهرت لعدد من مستخدمي نظام نور، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تبادل معلومة موثقة مصدرها موقع رسمي تابع لوزارة التعليم يخبر أن موعد بدء الدراسة سيكون بهذا التاريخ، وهو ما سيمنح الطلاب والمعلمين إجازة شهرين كاملين.

ولكن تراجع الوزارة عن الأمر بعد ساعات ومنع ظهور هذه الشاشة وتكتمها حتى الآن عن مواعيد بدء العام الدراسي القادم وعودة الطلاب والمعلمين، يجعل كافة المعنيين بالأمر في حيرة، مطالبين بأن تكون الوزارة واضحة في إعلانها لهذه التواريخ حتى يتسنى للجميع معرفتها.