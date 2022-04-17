كشفت وزارة العدل صرف صندوق النفقة نحو 30 مليون ريال كنفقات إلى أكثر من 7 آلاف مستفيد من الأسر المستحقة للنفقة.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمات صندوق النفقة 5543 مستفيداً خلال العام 2021، بينما بلغ عددهم 1381 مستفيدًا خلال العام 2020، ليسجل عدد المستفيدين من خدمات الصندوق ارتفاعًا تصاعديًا خلال العامين الماضيين مقارنة بعام 2019 الذي سجل 330 مستفيدًا مع بداية إطلاق الصندوق.

وتغطي خدمات صندوق النفقة أكثر من 75 مدينة ومحافظة بمناطق المملكة المختلفة.

ويهدف صندوق النفقة إلى صرف النفقة للمستحقين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

وأوضحت الوزارة أن النفقة تتمثل في: نفقة دائمة تصرف لمن لديه حكم مكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، ونفقة مؤقتة تصرف لمن لديه حكم لم يكتسب القطعية ولم ينفذ لغير عذر الإعسار.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني Nafaqah.sa، ثم إلى المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.