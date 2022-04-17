بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارككم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه».