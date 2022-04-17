تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.وقد أكد ولي العهد خلال الاتصال مساندة المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة في أوكرانيا، وتحقق الأمن والاستقرار.من جهة ثانية، أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً أمس، برئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لشريف بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهمات عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.فيما عبر رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.وقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة، فيما أكد الأمير محمد بن سلمان حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».