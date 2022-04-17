تطلق وزارة التعليم اعتبارًا من اليوم (الأحد) المرحلة الأولى لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي القادم 1444، الذي سيكون إلكترونيًا عبر نظام «نور» عن طريق حسابات أولياء الأمور، على أن تستكمل عملية التسجيل عن طريق المدارس فور إكمال البيانات الأولية المطلوبة.وستبدأ المرحلة الأولى للتسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتسجيل في المدارس الأهلية والعالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، ويستمر حتى انتهاء التسجيل في الثالث والعشرين من شهر رمضان الجاري، بالنسبة لمدارس التحفيظ، والسابع عشر من شهر ربيع الأول للعام 1444 أو عند تسديد الشواغر وانتهاء الموعد بالنسبة للمدارس الأهلية والعالمية والأجنبية المطبقة للبرامج الدولية.واشترطت الوزارة على الراغبين في التسجيل أن يكون الطالب قد أكمل 6 سنوات أو أقل بـ 90 يومًا كحد أدنى وإلى 11 سنة و3 أشهر كحد أعلى. من جهة أخرى، تبدأ المدارس بمراحلها الثلاث اعتبارا من اليوم إجراء أول اختبارات في الفصل الدراسي الثالث لهذا العام، وهي اختبارات الفترة الأولى، التي ستستمر حتى الخميس القادم.