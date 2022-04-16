سيطرت الفرق المختصة بصحة جازان على تسرب للمياه في مستشفى جازان العام عبر الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق، ما تسبب في غرق مدخل المستشفى.

وأوضحت «صحة جازان» أن ما حدث كان نتيجة تسرب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي من وصلة الربط بين خطوط المياه، ما تسبب في تشغيل مضخات المياه والذي نتج عنه تسرب كمية من المياه داخل بهو المستشفى. ‏وتم إيقاف المضخات وفصل التيار الكهربائي عن منطقة البهو وعزل المنطقة مع استمرار تقديم الخدمة في باقي أقسام المستشفى، وتم عمل الصيانة اللازمة من قبل الفرق المختصة.