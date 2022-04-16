أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً، اليوم، بدولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال عن التهنئة لدولته بتوليه رئاسة الوزراء والتمنيات له بالتوفيق في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني.

فيما عبر دولة رئيس وزراء باكستان عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والاتفاق على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وقد عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن امتنانه لما تتلقاه باكستان من دعم من المملكة، فيما أكد سمو ولي العهد حرص القيادة في المملكة على دعم باكستان الشقيقة في المجالات كافة.