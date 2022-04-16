أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت)، تسجيل 83 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 249 حالة ووفاة حالتين "رحمهم الله"

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 752479 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 62 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 738780 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9068 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.