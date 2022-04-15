بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

وقال - حفظه الله-: «علمنا بنبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا ترو أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازلو ناتال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».