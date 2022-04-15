أوضحت وزارة التجارة بأنها تقوم بالتحقيق في ما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها.

وبينت التجارة بأنها تعمل حاليا على تقصي ممارسات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبل الوكلاء لتجار المعارض ومقارنتها بأعداد السيارات التي تباع للمستهلكين مباشرة، كما سيتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة.

وشددت الوزارة على أنها ستقوم بتطبيق العقوبات الرادعة على الوكالات المخالفة إن وجدت، مؤكدة على إعطاء الأولوية لطلبات المستهلكين