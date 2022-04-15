أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الرقابة النسائية صالوني تجميل نسائيين ومقهى بعد رصد وضبط عدة مخالفات، أبرزها وجود مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى عدم وجود شهادات صحية للعاملين والعاملات وعدد من المخالفات الأخرى.

جاء ذلك في الحملات الرقابية المكثفة التي تقوم بها أمانة العاصمة هذه الأيام بواسطة عدد من المراقبات اللاتي كثفن زياراتهن لمحلات التزيين والمشاغل النسائية بمكة المكرمة بالتزامن مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الأمانة أن الزيارات الميدانية تهدف إلى التأكد من سلامة المعروضات والتزام هذه المحلات بالاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، مشيرة إلى أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل خلال موسم رمضان للرقابة البلدية على المنشآت التجارية، حيث تعمل الفرق الرقابية النسائية على الحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنظمة الخاصة بتلك القطاعات والمحلات.