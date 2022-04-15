وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفتح سطح المسجد الحرام والاستفادة منه، وذلك نظراً إلى ما يشهده بيت الله الحرام وساحاته من كثافة عالية.

وأشار السديس إلى أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، وتوفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وأكد الرئيس العام حرص القيادة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.