ss شدد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبناني الوزير السابق محمد شقير، على ضرورة التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، مطالباً حكومة بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإعادة العلاقات مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى طبيعتها.وعدّ شقير في تصريح له على هامش مأدبة الإفطار التي أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، أن لبنان لا يستطيع أن يستمر اقتصادياً بدون علاقة متينة وعميقة مع دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية.وأعرب عن أمله بأن تكون المرحلة المقبلة جديدة وإيجابية وبنّاءة على صعيد العلاقات بين لبنان والمملكة.