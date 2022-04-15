ss

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، اليوم (الجمعة)، وزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.