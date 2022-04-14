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اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ شروط وضوابط خطتي الإيفاد للدراسة بالداخل وخطة الابتعاث للدراسة بالخارج للثلاثة أعوام القادمة، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ.

وتضمنت الضوابط ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنة، تخضع للمفاضلة الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية، وألا يزيد عمر المرشح عند التقديم عن 45 عاما، يخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفقا للوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية، وألا يقل التقدير الدراسي في أخر مؤهل علمي عن جيد، تخضع للمفاضلة بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث وفق الوزن النسبي المعتمد من اللجنة المركزية، وألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين، وألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح، وألا يكون محالا إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفا في قضية قائمة، وأن يكون آخر مؤهل علمي حصل عليه المرشح (بكالوريوس / دبلوم عالي / ماجستير) مسجلا بمركز المعلومات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (وزارة الخدمة المدنية سابقا)، وألا يسبق للمرشح الحصول على قرار إيفاد / ابتعاث تم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه أو إنهاؤه من قبل الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وأن يكون الترشيح وفقًا للتخصصات الواردة بالخطة في كل مجال، ولا يتم رفع طلب لتخصص لم يرد في الخطة، وأن يكون التخصص مناسبا لمهام العمل وللمرحلة الدراسية المكلف بها أو امتدادا للتخصص، وأن يرفق المرشح الذي بدأ الدراسة سجلا أكاديميًا حديثًا مع صورة من المستند النظامي الذي بموجبه بدأ به الدراسة، وأن يختار المرشح الموضوع النوعي المرتبط بتخصصه، والذي سيكون المحور الأساس لبرنامجه الدراسي (الرسالة، البحث، وغير ذلك من الجهود البحثية)، وأن يحصل المرشح للدراسة لمرحلة الدكتوراه على ما لا يقل عن ۸۰ درجة وما لا يقل عن ٧٥ درجة لمرحلة الماجستير في اختبار قدرات الجامعيين، ويشمل ذلك من بدأ الدراسة بمستند نظامي وهو (إجازة دراسية استثنائية أو مرافقة لبرنامج الابتعاث). واشتملت الضوابط أن يحصل المرشح على ۹۰ نقطة للماجستير و ۱۰۰ نقطة للدكتوراه كحد أدنى من مجموع درجات استمارة المقابلة الشخصية ويشمل من بدأ الدراسة بمستند نظامي وهو (إجازة دراسية أو إجازة استثنائية فقط أو مرافقة للمبتعث)، وتحدد الجهة المرشحة (إدارة التعليم، القطاع المركزي بالوزارة) المهام التي سيكلف بها الموفد المبتعث، بعد حصوله على المؤهل، وأن يتعهد المرشح بالموافقة على المهمة التعليمية التي يكلف بها وعلى مقرها ومدتها بعد الحصول على المؤهل وفق الاحتياج التعليمي المحدد مسبقا، ووفقا لما تراه الوزارة من ذلك ولا يحق للمرشح التقدم بطلب الإيفاد / الابتعاث للحصول على مؤهل أعلى إلا بعد العمل لمدة تعادل مدة إيفاده / ابتعاثه السابق مع رفع سيرة ذاتية للمرشحين وتضمينها بما يتميز به المرشح برأي مديره المباشر، وإنتاجه العلمي ومشاركاته المهنية، والاجتماعية، وصورا موثقة من الشواهد على أن تتم المفاضلة بين المرشحين - إضافة إلى الوزن النسبي لعناصر المفاضلة - بحسب الموضوعات النوعية المرتبطة بالتخصصات المحددة لكل من برنامجي الإيفاد والابتعاث وتتم معاملة جميع الموفدين والمبتعثين إداريًا وماليًا وفقا لما نصت عليه لائحة الموارد البشرية الصادرة بالأمر السامي. وأوضحت الوزارة أن هناك شروطا خاصة ببرنامج الإيفاد منها أن يكون القبول نهائيًا غیر مشروط (بافتتاح القسم أو مواد تكميلية أو لغة إنجليزية...)، ويتم إرفاق خطة دراسية معتمدة من عمادة الدراسات العليا بحيث لا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات على ألا تتعدى كامل مدة الدراسة عن أربعة فصول دراسية للماجستير وستة فصول دراسية للدكتوراه، ولا يتم رفع أي طلب ترشيح يكون فيه القبول صادرًا وفقًا لنظام الدراسة بنهاية الأسبوع أو الدراسة المسائية كون هذا النوع من الدراسة له تنظيمه الخاص، باستثناء من كانت دراسته وفق برنامج صباحي (انتظام) وتم تنفيذه في الفترة المسائية لظروف الجائحة (كوفيد -۱۹) مع شرط إرفاق إفادة معتمدة من عمادة الدراسات العليا بذلك، وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية في الإدارة التعليمية التابعين لها والمقابلة بجهاز الوزارة لمرشحي الدكتوراه، وألا تتحمل وزارة التعليم أي رسوم مالية تطلبها جهة الدراسة ويتم أخذ التعهد اللازم على المرشح.

واشتملت الشروط الخاصة ببرنامج الابتعاث أن يكون المرشح حاصلا على (5) درجات في اختبار الايلتس الأكاديمي، وأن يكون القبول في الجامعات المعتمدة والمصنفة عالمية وأن يكون القبول نهائيا غیر مشروط لمن تخصصه لغة إنجليزية أو لمن حصل على مؤهله من خارج المملكة شرط معادلته، وأن يكون القبول والخطة الدراسية مترجمة ومعتمدة ومصدقة من الملحقية التعليمية شرط ألا تقل عدد ساعات الفصل الدراسي الواحد عن تسع ساعات وأن تتضمن خطة الدراسة مواد منهجية دراسية إضافة إلى البحث والرسالة، وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية بجهاز الوزارة لدراسة درجة الماجستير والدكتوراه.