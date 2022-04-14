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حدد أصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي، الأول من شهر مارس من كل عام ليكون (اليوم الخليجي للمدن الصحية)، في احتفالية سنوية تهدف إلى توحيد الدور الخليجي في إبراز الأهداف التنموية لبرنامج المدن الصحية و إلقاء الضوء على المشاركات المجتمعية مع صناع القرار و القطاعات المختلفة داخل المدينة الصحية من أجل تعزيز صحة الفرد وخفض العبء الاقتصادي للرعاية الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك تتويجاً لجهود دول الخليج المنضمة لبرنامج المدن الصحية و هو إحدى المبادرات الصحية المجتمعية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وتتبني وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تطبيقه منذ عام ١٩٩٩، و هو برنامج وقائي تنموي يعمل على تحسين جميع جوانب البيئة المحيطة بحياة السكان والتي تؤثر بشكل مباشر و غير مباشر على الصحة.

ولاقى البرنامج إقبالاً و دعماً من صناع القرار في مختلف مناطق المملكة و التي وصل عددها إلى أكثر من ٤٥ محافظة ومركزا باعتباره نموذجاً تنظيميًا متكاملاً يرسخ مفاهيم حديثة تتمثل في أن مسؤولية الصحة والرفاه تبدأ من الفرد.

وتمكنت المملكة من التقدم إقليمياً وعالمياً في السنوات الأخيرة بالحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لتسع مدن صحية، هي: الدرعية، والمدينة المنورة، والطائف، وعنيزة، وجلاجل، والمندق، والجموم، ورياض الخبراء، وشرورة، بالإضافة إلى اعتماد جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن كأول جامعة معززة للصحة في الإقليم.

وتقرر إقامة احتفالية اليوم الخليجي للمدن الصحية بجميع دول الخليج لهذا العام تحت شعار (مدن صحية لتنمية مستدامة) حيث أقيمت أنشطة محلية عدة رياضية، مثل ركوب الدراجات في ٩ مدن صحية معتمدة، ورياضة التسلق مع ذوي الإعاقة في مدينة الطائف، وماراثون جدة، ورياضة السيارات في حلبة كورنيش جدة، وماراثون الرياض بالتعاون مع وزارة الرياضة.