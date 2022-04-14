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كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، النقاب عن خطة مثيرة للجدل بشأن إرسال طالبي اللجوء الذين يعبرون القنال الإنجليزي، إلى رواندا.

وأضاف جونسون في خطاب له اليوم (الخميس)، أن المهاجرين الذين يأتون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة يخاطرون بإرسالهم إلى رواندا.

وتابع أن هذا الإجراء، الذي يمثل تحولا كبيرا في السياسة، يهدف إلى ردع الأشخاص عن الإقدام على العبور الخطير. حيث كان نحو 28 ألف شخص قد قاموا بذلك العام الماضي.

في المقابل، أعلنت رواندا اليوم، انها وقّعت اتفاقا بملايين الدولارات مع بريطانيا لاستقبال طالبي لجوء ومهاجرين إلى المملكة المتحدة على أراضيها، وذلك في إطار محاولات الحكومة البريطانية ضبط الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا في بيان صدر خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل لبلاده: إن «رواندا ترحّب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة» في الدولة الإفريقية.