ss تتطلع الدكتورة عبير شرارة لمزيد من الحس الإنساني، وتؤمن بصفتها شاعرة وكاتبة وممثلة ومقدمة برامج، بأن الفعل الثقافي النوعي والمُخلص يدوم طويلاً، ويطبع بصماته في جدران الوعي.. وهنا نص حوارنا الرمضاني معها:علاقة مزاج• هل تصومين عن الكتابة؟•• لا علاقة لرمضان بالكتابة... بيني وبين الكتابة علاقة مزاج.• متى بدأت الصيام؟•• مذ كنت صغيرة، ربما في العاشرة أقل، درّبتني جدتي.• ما أبرز صورة رمضانية عصيّة على النسيان؟•• العائلة، الألفة، أبي وهو يرتب الطاولة، جدي وهو ينتظر الأحفاد... المحبة، صوت الأذان.• ما برنامجك الرمضاني؟•• لا برنامج جديدا على أجندتي للشهر الكريم.سعادتي في بيتي• أين تفضلين قضاء شهر رمضان؟•• في البيت.• كم مرة صمت خارج الوطن؟•• صمت ٤ مرات خارج الوطن.• هل تدخلين المطبخ.. وماذا تجيدين من الطبخات؟•• بالطبع أدخل المطبخ وأُجيد تقريبا كل أنواع الطبخ، خصوصا الملوخية.• طبقك الأثير؟•• مقلوبة باذنجان.رامز يضحكني• ما وجبتك المفضلة؟•• أحب الفتوش، السمك المقلي، كل أنواع الرز.• كيف تقضين يوم الصوم؟•• أقضي يومي حسب ارتباطي بمحيطي إلا أني أشعر بسعادتي في بيتي، بجانب أمي، والقراءة ومتابعة الأخبار .• من تفتقدين في رمضان؟•• أفتقدُ أبي طبعا.• ما برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• برنامجي المفضل... عن الطبخ والحلويات، وبرنامج رامز جلال يضحكني.• كم ساعة تقرأين؟•• أقرأ حوالى ٣ ساعات بأقل تقدير.للمرة الأخيرة• ما نوع الكتب المقروءة؟•• أحب الروايات بشكل عام والبوليسية بشكلٍ خاص وكتب الفلسفة و السياسة... وتشدني الأسماء والعناوين.• عادة رمضانية تترقبين عودتها؟•• ربما ليست عادة رمضانية إنما أمنية أن أفطر مرة أخيرة مع أبي.• دعاء ترددينه؟•• (ألا بذكر الله تطمئن القلوب).• قارئ تخشعين لصوته؟•• القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.• كاتب تقرأين له؟•• أكثر من كاتب... كتاب ربما.• تطبيق جاذب يعلقك به؟•• لا يوجد تطبيق متعلقة به.فاقد الشيء• عادة أثيرة؟•• عادة الاستيقاظ باكراً.. أحب النوم إلا أني أعاني من الأرق.• سلوك رمضاني تتمنين دوامه؟•• في رمضان تشعر أن أكثرية الناس تخشع لله اكثر و(الإحساس بالآخر خلق رمضاني أتمنى أن يستمر عند كل الناس للارتقاء بالحس الإنساني) .• مثل وبيت شعر وأغنية ترددينها؟•• أغنية لملحم بركات (ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، واذا ما سقيتو شوي شوي، عالساكت بيموت) والمثل: فاقد الشيء لا يعطيه، وبيت شعر: عموما كل شعر نزار قباني.في رمضان لا أصوم عن الكتابةجدتي دربتني على الصيامورامز جلال يضحكني